В поселке Беково женщина, гостившая ночью у знакомого, в ходе конфликта побила его кастрюлей

Участковые ОМВД России по Бековскому району установили причастную к совершению преступления жительницу поселка городского типа Беково 1989 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Как оказалось, злоумышленница нанесла металлической кастрюлей телесные повреждения своему знакомому в ходе внезапно возникшего конфликта. Подозреваемая дала признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.