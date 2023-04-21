В Мордовии более 100 сотрудников органов МВД участвуют в выездных акциях по сдаче крови

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия.
Очень многие сотрудники органов МВД почти ежемесячно приходят на станцию переливания крови, чтобы поделиться возможностью справиться с болезнью. Один из них – заместитель Министра внутренних дел региона подполковник полиции Михаил Рудов.
В лице Михаила Евгеньевича главный врач Республиканской станции переливания крови Ольга Македонская поблагодарила всех полицейских,сдающих кровь, отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия.
«Ваш благородный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства, неравнодушие к чужим проблемам и открытое сердце обязательно принесут пользу гражданам, а кому-то спасут жизнь», – сказала она.
58 сотрудников МВД по Республике Мордовия являются Почетными донорами России.