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НовостиЗдоровье21 апреля 2023 5:14

В Мордовии более 100 сотрудников органов МВД участвуют в выездных акциях по сдаче крови

Из них 58 полицейских являются Почетными донорами России
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия.

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия.

Очень многие сотрудники органов МВД почти ежемесячно приходят на станцию переливания крови, чтобы поделиться возможностью справиться с болезнью. Один из них – заместитель Министра внутренних дел региона подполковник полиции Михаил Рудов.

В лице Михаила Евгеньевича главный врач Республиканской станции переливания крови Ольга Македонская поблагодарила всех полицейских,сдающих кровь, отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия.

«Ваш благородный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства, неравнодушие к чужим проблемам и открытое сердце обязательно принесут пользу гражданам, а кому-то спасут жизнь», – сказала она.

58 сотрудников МВД по Республике Мордовия являются Почетными донорами России.