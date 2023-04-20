Юные активисты из Пензенской области станут участниками патриотической смены в ВДЦ «Орленок»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

В смене принимают участие ребята, победившие в конкурсном отборе среди активистов школьных музеев. Это 120 человек из 22 регионов РФ.

Организатором историко-патриотической смены выступает Музей Победы. Его представители организуют для ребят акции, мастер-классы, лекции и другие интересные мероприятия, а итогом станет выставка «Подвиг учителя на фронте и в тылу» - ее школьники подготовят самостоятельно на основе различных экспонатов, привезенных ими из своих регионов.

Также в программе планируются совместные мероприятия со школьниками из Республики Беларусь: медиа-проект «Историческая память – дорога в будущее», познавательная игра «Время побеждать», онлайн-выставка плакатов «Помнит Беларусь, помнит Россия».