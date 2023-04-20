В Пензе приступили к строительству ФОКа игровых видов спорта

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Спортивный объект возводится в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Новый ФОК появится на улице Стрельбищенской.

В здании будет большой зал для занятий спортом. Помимо этого, на территории обустроят футбольное поле для тренировок на открытом воздухе. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено более 296 миллионов рублей.

Строительство уже стартовало: сейчас рабочие ООО «Стройсервис-2001» расчищают место. После окончания работ территория будет благоустроена.