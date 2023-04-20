В Кузнецке, попытавшись заработать на трейдинге, мужчина потерял 740 тысяч рублей

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, начинающий трейдер по присланной ему ссылке скачал специальную программу, оформил кредит на 550 тысяч и при сопровождении консультировавших его мошенников перевел на счет неизвестного лица всего около 740 тысяч рублей.

После перевода денежных средств мужчина понял, что его обманули.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.