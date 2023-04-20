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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:56

В Пензе появилась каштановая аллея в честь почетных доноров

В преддверии празднования Национального дня донора крови аллею заложили 19 апреля вблизи Пензенского клинического центра крови
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Из молодых, еще маленьких саженцев со временем вырастут красивые мощные деревья. Это очень символично.

В момент образования Службы крови в нашей области было совсем немного доноров крови – это были в основном медицинские работники, а со временем донорское движение стало массовым и затронуло все слои нашего общества», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как отмечает пресс-служба регионального Минздрава, в настоящее время В Пензенской области проживают более 4000 доноров, награжденных знаком «Почетный донор России». Каштановая аллея станет знаком благодарности людям, которые делятся своей кровью для спасения жизни и здоровья земляков.