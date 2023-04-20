В Пензе появилась каштановая аллея в честь почетных доноров

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Из молодых, еще маленьких саженцев со временем вырастут красивые мощные деревья. Это очень символично.

В момент образования Службы крови в нашей области было совсем немного доноров крови – это были в основном медицинские работники, а со временем донорское движение стало массовым и затронуло все слои нашего общества», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Как отмечает пресс-служба регионального Минздрава, в настоящее время В Пензенской области проживают более 4000 доноров, награжденных знаком «Почетный донор России». Каштановая аллея станет знаком благодарности людям, которые делятся своей кровью для спасения жизни и здоровья земляков.