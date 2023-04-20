Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов военной контрразведки

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главное управление «СМЕРШ» было организовано 80 лет назад - 19 апреля 1943 года. За очень короткое время советская контрразведка стала лучшей в мире. По мнению губернатора, вклад наших контрразведчиков в Победу в Великой Отечественной войне неоценим.

В Пензенской области отдел СМЕРШ вел борьбу с изменниками Родины и вражескими агентами. Пензенские чекисты задержали и обезвредили более 60 парашютистов-диверсантов. С помощью перевербованных немецких агентов было проведено несколько успешных операций, позволивших в течение длительного времени дезинформировать противника, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Работа советских контрразведчиков – это пример дисциплины, организованности, высочайшего интеллектуального и профессионального уровня, смелости, принципиальности и беспристрастности, верности Отечеству и беспощадности к врагу. Эти качества и сегодня характеризуют лучших представителей органов государственной безопасности», - подчеркнул губернатор.