Вадим Супиков избран сопредседателем Правления регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

К собравшимся обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим:

- В наше сложное время люди откликаются на нужды ближних, переселенцев, детей, военнослужащих. Мы должны подхватить эту волну стремления послужить своей Родине и обратить во благо нашего большого и многонационального Отечества, внести свою лепту в общее благое дело.

Участники встречи единогласно поддержали создание областного отделения ВРНС, избрали членов правления и руководителя секретариата. Сопредседателями правления стали Владыка Серафим, Вадим Супиков и первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Вадим Супиков подчеркнул значимость созидательной деятельности Собора в противостоянии коллективному Западу, определив «безусловными приоритетами и критически необходимыми условиями достижения суверенитета и национальных целей во имя будущего нашей великой страны» единство многонационального народа России, его идентичность, веру и верность идеалам.