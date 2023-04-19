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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 14:54

В Мордовии установили личность женщины, чьи кости были найдены в лесу в 2014 году

Правоохранители также разыскали ее сына
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

В апреле 2014 года в лесу на территории города Ковылкино были найдены человеческие кости. Экспертиза установила, что они принадлежат женщине. Установить ее личность в тот год не удалось, и долгое время погибшая значилась как «неизвестная».

В конце прошлого года в полицию Ковылкинского района обратился местный житель, рассказавший, что ищет свою мать 1959 года рождения, пропавшую в 2010 году. Женщина некоторое время жила со своей матерью (позже та переехала в Пензенскую область). Родственники не общались, поэтому до декабря 2022 года свою мать мужчина не искал.

Генетическая экспертиза подтвердила родственные связи мужчины с женщиной, чьи останки были найдены почти 10 лет назад.