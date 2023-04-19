Пензу и Саранск свяжет прямой пригородный поезд

Фото: Пресс-служба ОАО «РЖД»

Расписание прямого поезда составлено таким образом, чтобы жители и Мордовии, и Пензенской области смогли приехать в соседний регион на выходные: из Саранска на нем можно будет отправиться в пятницу, субботу и воскресенье в 15:55 (прибытие в Пензу – в 18:35), из Пензы – в субботу, воскресение и понедельник в 8:42 (прибытие в Саранск – в 11:41).

Помимо этого, пассажиры смогут выйти на станциях Рузаевка, Булычево, Лунино, Грабово и Бессоновка.

Продажа билетов на каждую поездку будет открываться за 10 дней до нее. Приобрести их можно через приложение «РЖД пассажирам» или в пригородных кассах. На билеты действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся.