В Мордовии введены ограничения на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов и въезд на их территорию будет действовать до 28 апреля.

За несоблюдение запрета предусмотрены штрафы:

- от 40 до 50 тысяч рублей – для физических лиц;

- от 60 до 90 тысяч рублей – для должностных;

- от 600 тысяч до одного миллиона рублей – для юридических.

Если вы обнаружили лесной пожар на территории Мордовии, сообщите об этом в Региональный диспетчерский пункт по телефону 8(8342) 23-41-50, в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или на прямую телефонную линию лесной охраны Рослесхоза 8-800-100-94-00.