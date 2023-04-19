Документальный фильм «Меня приводит в движение свет» покажут в Пензе

Показ фильма состоится в рамках проекта «Посольство цветов». Этот проект направлен на воспитании в обществе любви к природе. Участники проекта будут проводить лекции, выставки и другие мероприятия, которые помогут обществу увидеть красоту мира вокруг нас.

Одной из первых акций в рамках проекта станет показ документального фильма «A lumine motus. Меня приводит в движение свет». Как отмечает режиссер фильма Светлана Быченко, наблюдать за миром цветов и насекомых интереснее, чем смотреть «Аватар».

«При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат, что насекомые, лягушки, пауки - все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами – целый космос!», - говорится в аннотации к фильму.

Показ фильма в Пензе состоится 22 апреля. Начало в 14:00.