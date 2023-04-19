В Мордовии суд рассмотрит уголовное дело мужчины, избившего соперника коленом

От полученных повреждений жертва потеряла сознание.

Испугавшись, нападавший вызвал скорую помощь.

Сообщение о пострадавшем поступило в полицию 6 марта из больницы.

Следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» окончено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя Ковылкино, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отмечает пресс-служба регионального МВД.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.