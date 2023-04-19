В Мордовии после вмешательства прокуратуры 8 детей-сирот обеспечены благоустроенными квартирами

Проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела Прокуратура Дубенского района.

Установлено, что два молодых человека в 2017 году были включены в список граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. Однако жильем они обеспечены не были.

Прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на орган местного самоуправления обязанности обеспечить сирот жильем.

Решениями суда исковые требования прокуратуры удовлетворены.

В настоящее время молодым людям предоставлены благоустроенные квартиры. За одним из них, являющимся участником специальной военной операции, постановлением органа местного самоуправления закреплена квартира, ключи от которой будут предоставлены ему по возвращении домой.