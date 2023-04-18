Олег Мельниченко проинформировал сенаторов о работе промышленной и строительной отраслей региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ней приняли участие глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, первый зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, их коллеги-сенаторы, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Программа двухдневного визита членов верхней палаты российского парламента включает посещение промышленных предприятий, компаний сельхозпереработки и жилищного строительства.

Губернатор проинформировал сенаторов, что по итогам прошлого года индекс промпроизводства в Пензенской области превысил среднероссийский и составил 104,3%.

«Мы начали развивать станкостроительную отрасль, приборостроение. На подъёме – производство медицинских изделий и лекарственных препаратов, мебельные предприятия», - перечислил Олег Мельниченко.

Также глава региона сообщил о целевом показателе по вводу жилья - 920 тыс. кв. метров. За январь-март уже введено более 168 тыс. кв. метров жилья. Многоквартирного - в 4 раза больше уровня прошлого года.

Вячеслав Тимченко пояснил цель визита парламентариев в Пензенскую область. По поручению Президента, главы Совета Федерации сенаторы изучают функционирование механизма контрольно-надзорной деятельности в регионах, чтобы донастроить его относительно поддержки бизнеса.

Сенатор отметил, что приведённые губернатором Мельниченко серьёзные показатели развития экономики региона свидетельствуют о том, что в Пензенской области удалось создать атмосферу доверия в бизнес среде, что позволяет предприятиям успешно развиваться.