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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 15:57

В Мордовии мошенники оформили на педагога кредит в 905 тысяч и похитили из него более половины

А началось все со звонка жительнице Ромоданова неизвестного, назвавшегося сотрудником банка
Виктор ВИКТОРОВ

Он сообщил, что заявка женщины на получение кредита одобрена.

Ответив ему, что не оставляла таких заявок, по сути, женщина уже не просто поверила, что общается с сотрудником банка, а еще и с надеждой, что мужчина поможет разобраться с недоразумением.

Тренированный проходимец почувствовал это по голосу и порекомендовал жертве обновить приложение банка, ссылку на которое прислал в смс-сообщении.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, следуя подсказкам якобы сотрудника банка, женщина установила в телефоне новое мобильное приложение, открыв злоумышленникам дистанционный доступ к своим данным.

Они и оформили на нее кредит на сумму 905 000 рублей и тремя платежами перевели на другие счета более половины из них – 495 000 рублей.

После этого, женщина получила сообщение от банка о подозрительной активности и блокировке ее счета.

После этого жертва мошенников обратилась в органы внутренних дел.

В настоящее время в отделении полиции проводится комплекс мероприятий для установления личности злоумышленников.