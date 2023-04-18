В Мордовии мошенники оформили на педагога кредит в 905 тысяч и похитили из него более половины

Он сообщил, что заявка женщины на получение кредита одобрена.

Ответив ему, что не оставляла таких заявок, по сути, женщина уже не просто поверила, что общается с сотрудником банка, а еще и с надеждой, что мужчина поможет разобраться с недоразумением.

Тренированный проходимец почувствовал это по голосу и порекомендовал жертве обновить приложение банка, ссылку на которое прислал в смс-сообщении.

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, следуя подсказкам якобы сотрудника банка, женщина установила в телефоне новое мобильное приложение, открыв злоумышленникам дистанционный доступ к своим данным.

Они и оформили на нее кредит на сумму 905 000 рублей и тремя платежами перевели на другие счета более половины из них – 495 000 рублей.

После этого, женщина получила сообщение от банка о подозрительной активности и блокировке ее счета.

После этого жертва мошенников обратилась в органы внутренних дел.

В настоящее время в отделении полиции проводится комплекс мероприятий для установления личности злоумышленников.