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НовостиЗдоровье18 апреля 2023 14:24

В Пензе завершилась ежегодная акция «Студенческий донорский марафон»

В течение месяца мобильный пункт забора крови Пензенского клинического центра крови принимал доноров на площадках пензенских вузов и колледжей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Молодежь – будущее донорского движения России. Когда мы видим молодых людей, которые регулярно сдают кровь, ведут пропаганду донорства и здорового образа жизни, можно быть уверенным, что наше будущее – в надежных руках», - отмечает главный врач Пензенского клинического центра крови Татьяна Крылова.

По информации пресс-службы Минздрава региона, в ходе студенческого донорского марафона кровь сдали более 200 доноров, банк гемокомпонентов пополнился более чем на 90 литров цельной донорской крови. Следующий этап акции пройдет в октябре 2023 года.