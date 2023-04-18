В Бессоновском районе Пензенской области убийца жены предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Конфликт между супругами произошел в селе Пыркино в ночь с 3 на 4 сентября 2022 года, отмечает пресс-служба регионального СК.

Смерть 63-летней женщины наступила от полученной травмы головы.

Утром он сообщил родственникам, что женщина пропала без вести. Позже обвиняемый признался в убийстве и показал место, где спрятал тело погибшей.

В ходе следствия он содержался под стражей. Вину в совершении убийства жены мужчина признал.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.