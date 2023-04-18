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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 11:17

За кражу золотой цепочки у сожителя кузнечанка может на пять лет лишиться свободы

Пропажу цепочки стоимостью 36 000 рублей мужчина обнаружил по возвращении с заработков из другого региона
Виктор ВИКТОРОВ

Участковые уполномоченные полиции установили причастную к совершению данного преступления женщину 1985 года рождения.

Как уточняет пресс-служба УМВД по Пензенской области, злоумышленница дала признательные показания и рассказала, что сдала похищенное золото в комиссионный магазин, а денежные средства потратила на личные нужды. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.