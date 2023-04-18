Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 апреля 2023 9:58

В Кузнецке следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при ночном пожаре

Возгорание в квартире на втором этаже дома по улице Осипенко произошло около трех часов 18 апреля
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Как уточняет пресс-служба СК региона, тело 63-летнего мужчины было обнаружено в квартире после ликвидации открытого пламени.

При осмотре погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.