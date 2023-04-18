Пермский театр «У Моста» показал пензенцам бессмертную историю любви

Фото: Пресс-служба ГАУК «Пензаконцерт»

17 апреля в Пензе стартовал XI Международный театральный фестиваль «Золотая провинция». Традиционно, в день открытия фестиваля на пензенской сцене выступил пермский театр «У Моста».

В этот раз зрители смогли увидеть оперу «Юнона и Авось» - историю графа Резанова, отправившегося в долгое плавание, чтобы помочь установить дипломатические отношения между Российской Империей и Америкой, и повстречавшего в дальних странах прекрасную Кончиту. Лишь узнав друг друга, влюбленные расстаются. Граф, вернувшись на Родину, умирает от болезни, а Кончита 35 лет ждет любимого, не в силах поверить новостям о его смерти.

Оригинальная рок-опера, написанная Андреем Воскресенским и Алексеем Рыбниковым, уже не одно десятилетие покоряет сердца зрителей. Ее воплощение, представленное театром «У Моста», удостоилось бурных зрительских оваций.