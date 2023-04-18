В ходе объезда Пензы Александр Басенко высказал критику в адрес районных администраций

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Во время объезда Железнодорожного района глава города обратил внимание на осуществляемое при въезде на территорию предприятия «Бековские сладости» складирование и продажу натурального камня. А возле плотины ТЭЦ в микрорайоне Шуист - организованную незаконную стоянку строительной техники.

«Если по генплану зона позволяет использовать таким образом территорию, предпринимателю нужно взять участок в аренду. В противном случае по подобным фактам использования муниципальной земли без разрешительных документов направим обращения в суд на принудительное истребование денежных средств за незаконное обогащение», – прокомментировал Александр Николаевич.

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, районным администрациям, управлениям градостроительства и архитектуры Пензы, муниципального имущества поручено провести дополнительный мониторинг свободных участков.

В этот день градоначальник побывал на улицах Луначарского, Баумана, Егорова, Клары Цеткин, Чаадаева, Чапаева, Будищева, где обратил внимание на состояние объектов улично-дорожной сети, внутридворовых территорий и участков, прилегающих к объектам потребрынка. Ответственным лицам поручено до конца недели предоставить график по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, Александр Басенко дал оценку содержания конечной остановки общественного транспорта у городской больницы №4. Это отправная точка нескольких маршрутов группы компаний «Дилижанс».

Отмечено неудовлетворительное содержание данной территории и туалета для водителей маршрутных такси.

«В таком состоянии ряд конечных остановок общественного транспорта. Часто перевозчики готовы навести порядок, нужен контроль и сигнал со стороны глав администраций районов», - отметил Александр Басенко.