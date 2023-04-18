В Пензе понизили цены на бытовую химию в апреле

Цены на потребительские товары и услуги в Пензенской области продолжили рост с начала 2023 года, сохраняя прошлогодние тенденции. По данным, которые озвучил Пензастат, индекс потребительских цен составил 100,9%. На непродовольственную группу он немного ниже - 100,4%.

Рост ощутимо замедлился по сравнению с тем, что пензенцы наблюдали в 2022 году, однако ценник остался внушительным. Отчасти это связано с уходом с рынка некоторых зарубежных брендов. Расценки на хозтовары, такие как мыло, стиральный порошок, средство для чистки плит и сантехники не подлежат государственному регулированию, а сами продавцы порой вынуждены повышать цены, чтобы не допустить пустующих прилавков.

В апреле 2023 года купить бытовую химию на 40% дешевле обычного пензенцам предлагает магазин «Улыбка радуги». Дисконт будет действовать до конца апреля в федеральной сети и до 20 апреля – в местной. На товары можно оформить доставку, в этом случае все необходимое привезут в магазин рядом с домом. Воспользоваться скидкой могут те, у кого есть карта магазина. Ассортимент сети существенно расширен за счет сотрудничества с новыми поставщиками и производителями.

Средняя зарплата жителей Пензенской области хоть и выросла к 2022 году, но составляет чуть более 42 тысяч рублей. Поэтому вопрос экономии для жителей региона сохраняет актуальность.