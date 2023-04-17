В Пензе поздравление и подарок от Владимира Путина вручили Серафиме Ивановне Покидаевой

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Ее поздравил заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Александр Волков. Также он вручил поздравительную телеграмму от Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятный подарок, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Серафима Ивановна родилась в Бессоновском районе. В 1939 году переехала в город Пенза и начала трудовой путь на заводе имени Фрунзе станочницей. Ее общий трудовой стаж составляет более 30 лет. За многолетний и добросовестный труд Серафима Ивановна награждена почетными грамотами и юбилейными медалями.