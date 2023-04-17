В Мордовии выясняется, была ли трезва водитель улетевшей в кювет «Лады»

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

ДТП произошло 14 апреля в Краснослободском районе напротив дома №8 по ул. Микрорайон-3.

На нерегулируемом перекрестке при обгоне 38-летняя водитель совершила столкновение с автомашиной «Фольксваген Пассат», водитель которой двигался в попутном направлении и совершал поворот налево.

После столкновения автомашина «Лада-111760» съехала в левый по ходу движения кювет.

Ее водитель с различными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ «Краснослободская ЦРБ», взята кровь на анализ.

52-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат» трезв.

Госавтоинспекция МВД по Республике Мордовия призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не делать на дороге рискованных и опасных маневров.