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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 15:33

В Саранске полицейские устанавливают злоумышленника, завладевшего деньгами иностранки

В отдел полиции №3 УМВД России по го Саранск обратилась обучающаяся в местном университете 23-летняя гражданка Республики Туркменистан
Виктор ВИКТОРОВ

Девушка регулярно оказывает финансовую помощь родственникам, проживающим на родине. Для перевода денег она несколько раз пользовалась услугами посредника, с которым познакомилась в социальной сети. Молодой человек, по сведениям девушки также гражданин Туркменистана, обменивал рубли на валюту их страны и перенаправлял родным потерпевшей.

Как отмечает пресс-служба МВД РМ, 11 апреля студентка попросила его помочь перевести родным 353 000 рублей, однако до сих пор родственники девушки денег не получили.

Поскольку молодой человек говорил, что живет и учится в Саранске, гражданка приехала в Мордовию, но не смогла разыскать посредника и обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по заявлению гражданки Туркменистана проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника.