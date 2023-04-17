В Госдуме заподозрили Вассермана в «лоббировании банков»

Они также должны объяснить происхождение наличных денег. В противном случае предусмотрена их конфискация, а также штраф, превышающий хранящуюся сумму в два раза.

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров раскритиковал эту идею. Он заявил, что Анатолий Вассерман продвигает интересы банков, чтобы вынудить людей отдавать деньги на хранение кредитным учреждениям.

«Я считаю, что это чистое лоббирование банков, потому что понятно, что в этом случае людям придётся в банки отдавать [деньги - прим. ГМ]. А, допустим, развитого рынка ценных бумаг в России нет. Поэтому я бы не сказал, что эта идея такая хорошая…