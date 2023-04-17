34-летний пензенец отдал мошеннику почти полтора миллиона рублей, взятых в кредит

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Как рассказал пострадавший, несколькими днями ранее ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на имя пензенца кто-то пытается оформить кредит, и посоветовал самому подать заявку и перевести поступившие деньги на безопасный счет, пока злоумышленники не добрались до них.

Житель Пензы возразил собеседнику, сказав, что не сможет этого сделать, поскольку у него старый телефон, не поддерживающий банковские приложения.

Тогда лжесотрудник банка попросил пострадавшего купить новый смартфон и сделать то, что он просит. Мужчина так и поступил, после перечислив по указанным собеседником реквизитам почти полтора миллиона рублей.

После перевода потерпевший понял, что его обманули и обратился в полицию.