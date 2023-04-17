В Пензе стартовали продажи еще одного дома ЖК «Новелла»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Холдинг «Термодом» открывает новую страницу нашей «Новеллы», предпоследнюю.

В продаже 3-подъездный дом рядом с Комсомольским парком.

И это последний дом, в котором есть студии и компактные 1-комнатные квартиры.

Двор – закрытый, с активностями для детей и взрослых.

Всей семьей – собраться в зоне настолок, провести тренировку – на воркаут-тренажерах, медитировать в зоне йоги, принять солнечную ванну на шезлонге, погулять с коляской по тропинкам. Всё это легко и удобно – во дворе «Новеллы».

В квартирах лучевая разводка труб по полу – больше простора для дизайна. На стенах – гипсовая штукатурка. На каждом радиаторе – терморегулятор, чтобы вы настраивали температуру в помещениях под себя, а счетчики отопления – индивидуальные, вынесены в общий коридор.

На старте продаж цены по традиции минимальные, выбор квартир самый широкий. Звоните! Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» – ООО СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3» и ООО СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации на https://наш.дом.рф