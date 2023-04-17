Атлет Пензенской области Арсений Кондрашин стал чемпионом России по спортивной борьбе

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минспорта, в трех поединках со спортсменами из Волгоградской области, Республики Башкирия и Ингушетии наш боец одержал уверенные победы и в результате стал чемпионом России. По итогам Арсений получил путевку на чемпионат Европы и мира.

Арсений Кондрашин – спортсмен СК «Алаид», тренер атлета – Артём Андронов. Вместе с Арсением Пензенскую область представили еще 4 человека: Антон Колчеганов, Денис Андриянов, Игорь Глазов, Камиль Камилов.

Это атлеты спортивных клубов «Алаид», «Север» и Академии «Fight Night Пенза». Наставники спортсменов – Артём Андронов, Юрий Разоренов и Руслан Эсмурзиев.

Всего в соревнованиях в Санкт-Петербурге приняли участие 352 спортсмена из 50 регионов России.