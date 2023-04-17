«Лаборатория Касперского» разработала мобильный детектор для обнаружения дронов

Устройство под названием Kaspersky Antidrone Portable определяет местоположение наиболее распространённых моделей беспилотников в радиусе до 1 км и местонахождение оператора. Детектор весит меньше 5 кг и помещается в кейс размером с чемодан для ручной клади. Он может работать в автономном режиме до двух часов.

Первая партия из 20 устройств передана одной из российских коммерческих структур, ссылаясь на ТАСС,информирует сетевое издание govoritmoskva.

Разработчик считает своей целевой аудиторией государственные организации и бизнес, которые сталкиваются с «необходимостью своевременного и точного обнаружения дронов в определённой локации и в заданный промежуток времени».