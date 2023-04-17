В Мордовии приговором суда осужден мужчина, подаривший знакомой украденный телефон

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, в августе прошлого года осужденный находился в компании знакомых, где все распивали спиртные напитки.

Оставшись в комнате один, он обратил внимание на мобильный телефон, лежащий на столе. Мужчина забрал чужой гаджет и ушел. Позже телефон он подарил своей близкой знакомой.

Факт кражи был выявлен сотрудниками уголовного розыска ММО МВД России «Торбеевский». Фигуранта задержали по месту жительства.

Приговором суда, с учетом ранее назначенного наказания, фигурант осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.