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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 5:19

В Мордовии приговором суда осужден мужчина, подаривший знакомой украденный телефон

С учетом ранее назначенного ему наказания 32-летний житель села Ст. Пичуры приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы
Виктор ВИКТОРОВ

По информации пресс-службы МВД Республики Мордовия, в августе прошлого года осужденный находился в компании знакомых, где все распивали спиртные напитки.

Оставшись в комнате один, он обратил внимание на мобильный телефон, лежащий на столе. Мужчина забрал чужой гаджет и ушел. Позже телефон он подарил своей близкой знакомой.

Факт кражи был выявлен сотрудниками уголовного розыска ММО МВД России «Торбеевский». Фигуранта задержали по месту жительства.

Приговором суда, с учетом ранее назначенного наказания, фигурант осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.