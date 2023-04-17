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НовостиЗдоровье17 апреля 2023 4:57

Главный диетолог Минздрава Пензенской области рассказала о влиянии алкоголя на наш вес

Алкоголь без сомнения вреден всем. Мешает он и тем, кто хочет похудеть, считает Дина Туишева
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

«Алкоголь - высококалорийный продукт. Так 1 г чистого спирта содержит в себе 7 ккал.

Даже безобидные на первый взгляд слабоалкогольные коктейли наносят непоправимый вред фигуре - для вкуса в них добавляют сиропы, сахар, из-за которых энергетическая ценность возрастает в несколько раз», - отмечает главный внештатный специалист диетолог Минздрава Пензенской области, завотделом организации лечебного питания больницы имени Н.Н. Бурденко Дина Туишева.

Одной из особенностей алкоголя является его быстрое всасывание в кровь,кроме того спиртные напитки усиливают аппетит, цитирует специалиста пресс-служба регионального Минздрава.

Любая доза алкоголя оказывает отрицательное воздействие на здоровье и способствует появлению лишнего веса. Поэтому лучшим решением будет совсем исключить спиртные напитки из употребления.