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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 4:10

В Пензенской области за фиктивную регистрацию иностранца пенсионерке грозит штраф до 500 тысяч

Факт незаконной постановки на миграционный учет выявлен участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Городищенскому району
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Установлено, что жительница Городищенского района 1946 года рождения фиктивно зарегистрировала по месту своего жительства мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Российскую Федерацию из ближнего зарубежья, при этом предоставлять ему жилое помещение для проживания она не собиралась.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.