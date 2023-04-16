Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вадима Супикова с Пасхой

Уважаемые жители Пензенской области!

От всей души поздравляю православных верующих с Пасхой — светлым Христовым Воскресением!

Более двух тысячелетий этот великий праздник является символом и краеугольным камнем христианской веры, олицетворяет победу жизни, наполняет сердца радостью и надеждой на спасение.

В дни пасхальных торжеств мы обращаемся к высоким нравственным идеалам любви и заботы о ближнем, милосердия, правды и справедливости, на защите которых надежно стоит Русская православная церковь, объединяя миллионы верующих.

Дорогие земляки! Пусть чудо Воскресения Христова принесет в ваши дома мир, уверенность в завтрашнем дне, благодатную помощь в добрых делах, здоровье и процветание!