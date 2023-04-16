Более 16 тысяч школьников Мордовии приняли участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Подведены итоги VI Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1 – 9 классов. В ней приняли участие 16,1 тыс. школьников из Мордовии. Это 22% от общего числа учеников региона, отмечет пресс-служба Главы Республики Мордовия.

«На олимпиаде ученики смогли не только проверить свои знания, но и получить полезную информацию об использовании финансовых инструментов, составлении финансового плана, а также о том, как защититься от мошенников. Уверен, что участие в олимпиаде даст импульс к получению новых компетенций в финансовой и экономической сферах», - отметил Алексей Колосков, управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В целом по России лучше всего участникам олимпиады удалось распознать уловки мошенников (84% верных ответов). Наиболее сложным оказалось задание самостоятельно выстроить работу бизнеса на примере кафе. Полностью справились с задачей только 5% учеников.

Олимпиада проводилась в течение марта на образовательной платформе Учи.ру при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В целом по стране в этом году в онлайн-олимпиаде приняли участие почти 2 млн российских школьников.