Поздравление губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с Пасхой

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Для миллионов россиян это яркое и радостное событие, которое укрепляет их на жизненном пути, вызывает самые добрые чувства, символизирует победу жизни над смертью.

Пасхальные дни наполняют души верующих надеждой, даруют неиссякаемые силы для преодоления трудностей, свершения добрых дел. Это время духовного обновления, когда все сердца обращаются к ценностям милосердия, заботы, сострадания, любви. Чудо Воскресения учит умению стойко встречать любые невзгоды, сохранять душевную теплоту.

Желаю вам крепкого здоровья, согласия, взаимопонимания, мира и благополучия!