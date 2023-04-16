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НовостиОбщество16 апреля 2023 8:45

В Пензенской области в федеральную собственность возвращено более 15 гектаров земель лесного фонда

По иску прокуратуры области это решение принял Арбитражный суда региона
Виктор ВИКТОРОВ

А началась эта история в 1999 году, когда постановлением Правительства Пензенской области одному из совхозов Наровчатского района в безвозмездное пользование был передан земельный участок лесного фонда площадью 728 га.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, через год после принятия постановления между совхозом и Ломовским лесхозом был заключен договор безвозмездного пользования землями лесного фонда, на которых по таксационному описанию произрастали сосны возрастом 45 лет.

В 2008 году право собственности на указанный участок в составе лесного участка площадью около 14 тыс. га зарегистрировано за Российской Федерацией.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры региона, в 2021 году один из предпринимателей приобрел в собственность 4 ранее принадлежавших совхозу земельных участка общей площадью 33,6 га, часть границ которых по заключению Пензенского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» пересекаются с границами участка государственного лесного фонда, находящегося в ведении Ломовского лесничества Пензенской области. Общая площадь пересечения составляет 15, 4 га.

По итогам проверки прокурор региона обратился в арбитражный суд с иском об истребовании из чужого незаконного владения земель лесного фонда и понуждении вернуть указанные земли в федеральную собственность.

Решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования удовлетворены.

Судебный акт в законную силу не вступил.