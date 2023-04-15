Пензенцев приглашают на выставку «В диалоге с современностью»

На выставке будут представлены картины и керамические скульптуры 20 пензенских авторов. Во время церемонии открытия гости мероприятия смогут лично познакомиться и пообщаться с ними. Все экспонаты, вошедшие в экспозицию, доступны для приобретения.

- В нашем городе много талантливых людей, - отмечает организатор выставки Анна Токмакова, - но, к сожалению, не хватает выставочного пространства. Особенно, если речь идет о современном искусстве. Свободных площадок, где не существует жесткого отбора работ по принципам классической школы живописи, крайне мало. Идею выставки нам предложило руководство «Рубиновой горы». Мы решили показать горожанам, что современное искусство есть и в Пензе - и оно представлено на достойном уровне.

Анна надеется, что подобные мероприятия в будущем станут приятной традицией и будут проводиться в нашем городе на постоянной основе..

Во время церемонии открытия гостей также ждет развлекательная программа, включающая выступление иммерсивного театра, дефиле, работу фотозоны. После этого выставку можно будет посетить в течение двух месяцев (по предварительной записи).

Уточнить информацию по билетам и приобрести их можно по телефону +7 (927) 389-46-69.