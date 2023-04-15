В Пензенской области арестован организатор приготовления убийства мужа своей бывшей жены

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области в отношении 48-летнего жителя города Сердобска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства по найму).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, для организации убийства супруга своей бывшей жены обвиняемый нашел исполнителя за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Исполнитель, действовавший в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ, получил от заказчика аванс в размере 35 тысяч рублей, а после предоставления информации о якобы совершенном убийстве – еще 65 тысяч рублей. Оставшиеся денежные средства обвиняемый обещал передать в мае 2023 года.

13 апреля 2023 года непосредственно после передачи исполнителю части вознаграждения обвиняемый задержан правоохранителями. Ему предъявлено обвинение в организации приготовления к совершению убийства по найму. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела находится на контроле у исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Игнатенкова В.В.