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НовостиОбщество15 апреля 2023 4:55

В Пензе следователи СК выясняют обстоятельства приватизации земельных участков в Ахунах

Проверяется распространенная в СМИ информация о возможно незаконной передаче земельных участков в микрорайоне Ахуны в частную собственность
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области на основании материалов, направленных органами прокуратуры, проводится процессуальная проверка по факту приватизации в период с 2014 по 2019 год земельных участков в Ахунах и их дальнейшей реализации частному лицу.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, в ходе проверки будет дана правовая оценка законности заключенного договора, а также действий должностных лиц органов исполнительной власти региона, ответственных за распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.