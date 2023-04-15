В Пензе следователи СК выясняют обстоятельства приватизации земельных участков в Ахунах

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области на основании материалов, направленных органами прокуратуры, проводится процессуальная проверка по факту приватизации в период с 2014 по 2019 год земельных участков в Ахунах и их дальнейшей реализации частному лицу.

Как отмечает пресс-служба регионального СК, в ходе проверки будет дана правовая оценка законности заключенного договора, а также действий должностных лиц органов исполнительной власти региона, ответственных за распоряжение имуществом, находящимся в собственности Пензенской области.

По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.