Бойцы отряда «Тигр» пресекли 600 правонарушений и 10 преступлений в Пензенской области с начала года

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что «Тигр» был создан по инициативе главы региона. Бойцы отряда патрулируют улицы вместе с полицией, раздают пенсионерам памятки о том, как не стать жертвой мошенников, участвуют в противопожарных рейдах.

Как отметил Олег Мельниченко, с января по март представители «Тигра» три тысячи раз выходили на дежурства. С их помощью удалось пресечь 600 правонарушений и 10 преступлений. Он также подчеркнул, что участие в работе отряда пригодится им в будущем:

- В жизни вам это поможет, пойдете вы дальше служить в правоохранительные органы или нет, приобретенный опыт останется с вами.

Губернатор предложил бойцам «Тигра» принять участие в параде Победы в Пензе, а также посоветовал привлекать бойцов, возвращающихся из зоны проведения СВО, к военно-патриотической работе с ребятами.