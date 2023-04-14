Мягкая пензенская вода из артезианской скважины сбережет здоровье

Мягкая вода имеет ряд серьезных отличий по воздействию на здоровье. Жесткая вода способна нанести серьезный ущерб: мочекаменная болезнь, проблема с почками и печенью – рост камней начинается буквально с первых дней ее употребления. Кариес, отложение солей в суставах, выпадение волос - это лишь неполный список проблем, которые способна вызвать такая жидкость. Чем жесткая вода отличается от мягкой, и можно ли определить это самостоятельно, в домашних условиях?

Самый простой способ – использовать для питья воду проверенных поставщиков. Добросовестный производитель всегда сообщит данные о наличии нерастворимых солей металлов – именно этот показатель определяет жесткость воды. В живой мягкой воде показатель не превышает 2 мг на литр. Идеальным выбором станет артезианская вода, которая не участвует в водообмене с поверхностными слоями почвы. Именно проходя сквозь землю вода насыщается солями и другими не полезными веществами. В подземных источниках жидкость находится между двух водонепроницаемых пластов, и наличие микроэлементов в ней определяет сама природа. Пензенская вода «Ключ здоровья» рекомендована для здорового питания, поскольку имеет оптимальную мягкость – до 1,5 мг на литр. При этом она содержит такие полезные микроэлементы как кальций, магний, натрий и калий в оптимальных для здоровья количествах.

Убедиться в том, что вода действительно мягкая, может каждый. Достаточно вскипятить ее в чайнике. Если не появится белых хлопьев или налета – это полезная мягкая вода. Она сбережет не только здоровье, но и продлит срок службы бытовой техники, поскольку накипь частенько становится причиной поломки электроприборов.

Пища, приготовленная на мягкой воде, вкуснее, в то время как жесткая вода фактически убивает естественные характеристики продуктов. Даже чай из такой воды имеет характерный привкус, иначе заваривается.

Воду «Ключ здоровья» многие приобретают не только для питья. Ее используют для умывания и даже для мытья волос. Дело в том, что более жесткая водопроводная вода способна вызвать сухость кожи, запуская процессы старения. Волосы от жесткой воды становятся ломкими, начинают выпадать. В данном случае вода «Ключ здоровья» работает как косметическое средство.

Заказать «Ключ здоровья» можно через службу доставки «Торнадо» - курьер принесет на дом столько, сколько потребуется. Набрать живую мягкую воду «Ключ здоровья» можно и в киосках рядом с домом.