Жительницу Саранска признали виновной в убийстве мужа

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саранске вынесли приговор 50-летней местной жительнице. Она признана виновной в убийстве собственного мужа.

Как установило следствие, 14 января этого года женщина и ее 54-летний супруг распивали спиртное. В какой-то момент между ними началась ссора, в ходе которой жительница Саранска ударила мужчину ножом. От полученной раны тот скончался на месте.

Суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.