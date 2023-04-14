Где в Пензе приобрести авторские куличи к Пасхе

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Домохозяйка с большим стажем Евгения Ивановна больше не печет куличи к Пасхе. «Вкуснее, чем дома!», - говорит пенсионерка, взяв несколько видов праздничного лакомства в ремесленной пекарне «Пан Калач». В Пензенской области они есть в каждом магазине «Караван».

Пекарня «Пан Калач» как всегда к празднику разработала новые рецепты традиционного лакомства. Все блюда – авторские и доступны только жителям Пензенской области.

«В кулич творожный с вяленой клюквой мы добавляем ломтики белого шоколада. Основу теста составляют сливки, сливочный сыр и творог», - объяснил мастер «Пан Калач» Владислав Гаврилюк.

Кулич Миндальный щедро сдабривают орешками: фундуком, миндалем, кешью и грецкими. А еще добавляют курагу, изюм, цукаты, ананас, тесто пропитывают ромом.

В «Караване» можно найти все необходимое, чтобы подготовиться к Светлой Пасхе. Цены на куличи и другие атрибуты праздника приятнее, если заказать их через сервис доставки «Торнадо». Чтобы облегчить поиск, все пасхальные товары в приложении собраны в одном разделе.