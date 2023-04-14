Вадим Супиков провел семинар-совещание с главами муниципальных образований

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Открывая мероприятия, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков отметил, что органы местного самоуправления играют важную роль в социально-экономическом развитии страны - об этом в своем Послании Федеральному Собранию сообщил и Президент РФ Владимир Путин.

По этой причине органы власти всех уровней должны находиться в постоянном взаимодействии. Это позволит эффективно решать многие вопросы, поступающие во время приемов граждан, а также связанные с формированием местных бюджетов.

- Цель таких семинаров - не только обучение. Это - площадка для обмена мнениями с целью выработки рекомендаций по развитию местного самоуправления, – резюмировал спикер регионального парламента.

После этого другие участники выступили с докладами о формировании межбюджетных отношений.