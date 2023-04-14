Полицейские Пензы задержали иногородних курьеров мошенников

Назвавшиеся по телефону дочерьми пожилых людей мошенники просили оказать им финансовую помощь, чтобы избежать уголовного наказания.

Позже за деньгами к ним и приехали курьеры

В результате грамотных и слаженных действий стражей порядка двое злоумышленников были задержаны на трассе ФАД «М5-Урал», отмечает пресс-служба УМВД региона.

Один из них оказался жителем Республики Марий Эл 1994 года рождения, а второй - жителем Казани 1997 года рождения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемые вину свою признали.

Казанец рассказал, что знал о криминальном характере своей деятельности. Работу курьера нашел в мессенджере, списавшись с неизвестным, который представился работодателем. Он передал подробные инструкции. За проделанную работу каждому обещали 5% от денег, добытых преступным путём. Полученные наличные они должны были перевести через банкомат на определённый счет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных соучастников преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.