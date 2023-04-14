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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 10:37

Полицейские Пензы задержали иногородних курьеров мошенников

В городе Каменка у двух обманутых пенсионерок, чьи дочери якобы совершили ДТП с пострадавшими, злоумышленники забрали в общей сложности 635 тысяч рублей
Виктор ВИКТОРОВ

Назвавшиеся по телефону дочерьми пожилых людей мошенники просили оказать им финансовую помощь, чтобы избежать уголовного наказания.

Позже за деньгами к ним и приехали курьеры

В результате грамотных и слаженных действий стражей порядка двое злоумышленников были задержаны на трассе ФАД «М5-Урал», отмечает пресс-служба УМВД региона.

Один из них оказался жителем Республики Марий Эл 1994 года рождения, а второй - жителем Казани 1997 года рождения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемые вину свою признали.

Казанец рассказал, что знал о криминальном характере своей деятельности. Работу курьера нашел в мессенджере, списавшись с неизвестным, который представился работодателем. Он передал подробные инструкции. За проделанную работу каждому обещали 5% от денег, добытых преступным путём. Полученные наличные они должны были перевести через банкомат на определённый счет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению остальных соучастников преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.