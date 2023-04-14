В Мордовии перед судом предстанет бывший сотрудник полиции

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового . Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки).

Как отмечает пресс-служба регионального СК, с июня 2020 по июль 2021 года информатор состоявший на тот момент в должности участкового , получил от представителей ритуального агентства денежные средства в виде взятки за сообщение сведений об умерших и месте нахождения их тел. Таким образом, на систематической основе он сообщал служебную и конфиденциальную информацию о фактах смерти не менее 24 граждан, получив за это на банковские карты 45 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

В ходе следствия вину в совершения инкриминированного деяния обвиняемый признал полностью.

Стоит отметить, что уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и его подчиненных, оказывающих ритуальные услуги, причастных к даче взяток сотруднику полиции и врачу республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, обвиняемого в получении взяток, находится в производстве.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.