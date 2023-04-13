Олег Мельниченко поручил помочь с продвижением продукции вадинской «Аленушки» и спасского «Дома хлеба»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе осмотра цеха по производству кисломолочных продуктов в селе Вадинск глава региона назвал предприятие небольшим, но стабильно работающим.

В среднем здесь ежедневно выпускают 2 тонны кисломолочной продукции с брендовым названием «Аленушка».

Работают в условиях серьёзной конкуренции. Выкупили прежде необрабатываемую землю, вводят в севооборот. Планируют расширять поставки в магазины на территории Пензы, открыть свои торговые точки, отмечает пресс-служба регионального правительства. «Это предприятие малого бизнеса. Предоставляет рабочие места. Для такого небольшого района, как Вадинский, это очень важное производство», - подчеркнул Олег Мельниченко.

«Для любого предпринимателя важна реализация конечного продукта. Надо активнее продвигать его, помочь с расширением возможностей продажи в Пензе», - поручил губернатор.

Аналогичное решение он принял и относительно спасского развивающегося предприятия «Дом хлеба».

Предприниматель Александр Свищев производит более 170 наименований хлебобулочных, кондитерских изделий. А также мясных полуфабрикатов. В ассортименте: пироги и пицца, штрудели и шарлотки, пирожные и торты, пельмени и блинчики.

В 2023 году в городе Спасске предпринимателем создан новый объект – пекарня-кофейня-кондитерская «Дом хлеба». Здесь будет осуществляться выпечка и продажа готовой продукции, мясных изделий и напитков.

Глава Пензенской области высоко оценил качество спасской продукции, распорядился поддержать малое предприятие в освоении точек сбыта в городе Пензе.