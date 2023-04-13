Александр Басенко обратил внимание на благоустройство частного сектора в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как отмечает пресс-служба администрации Пензы, совместно с рабочей группой Александр Басенко осмотрел территории улиц Ключевского, Бекешской, а также Саратовской в районе родника «Самоварник». Он отметил, что не все собственники индивидуальных жилых домов навели санитарный порядок на прилегающих участках – около заборов складировали строительный мусор, ветки.

Александр Басенко поручил районной администрации организовать работу с председателями уличных комитетов, призвать домовладельцев соблюдать правила благоустройства.

Также глава исполнительной власти Пензы побывал на улице Володарского, 69в, где указал на необходимость своевременной уборки территорий, прилегающих к учреждениям общепита.

«В рамках месячника по благоустройству все муниципальные служащие и работники городских учреждений выйдут на субботник. Надеемся, что нас поддержат трудовые коллективы предприятий и неравнодушные жители города – наведут чистоту на своих участках», – отметил Александр Басенко.

Кроме того, во время объезда он поручил отделу муниципального земельного контроля определить собственников участков, на которых находятся заброшенные старые автомобили, по улицам Саратовской и Ключевского.